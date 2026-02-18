Trabajadoras de escuelas infantiles de Asturias se encierran en Hacienda para presionar a la Administración

Trabajadoras de escuelas infantiles de Asturias encerradas en la Consejería de Hacienda. - CCOO

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diecinueve trabajadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años de Asturias se han encerrado este miércoles en la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos después de registrar tres escritos con sus reivindicaciones, con el objetivo de aumentar la presión sobre la Administración autonómica.

En unas declaraciones remitidas a los medios, la delegada de CCOO Asturias en las escuelas infantiles, Tania Alonso, ha explicado que los escritos van dirigidos a la Dirección General de Empleo Público, a la consejería de Educación y a vicepresidencia del Principado.

"Nos quedamos aquí", ha indicado Alonso, quien ha subrayado que seguirán "luchando" por los derechos de las educadoras y por una "dignidad laboral" que, asegura, "no tienen".

El encierro ha tenido lugar tras la concentración que las educadoras han protagonizado frente a la Junta General del Principado de Asturias este miércoles, primera de las jornadas de huelga convocadas por CCOO en el sector.