Trabajadores de ArcelorMittal cortan accesos a las oficinas centrales de Avilés por prejubilación

Protesta de trabajadores de ArcerlorMittal nacidos en los años 1963 y 1964, apoyados por los sindicatos CC.OO., CSI y ACIAA, cortan los accesos a las oficinas principales de la compañía en Avilés. - CCOO

GIJÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de trabajadores de ArcelorMittal nacidos en los años 1963 y 1964 han protagonizado este viernes un nuevo corte en los accesos a las oficinas centrales de la multinacional en Avilés.

La protesta, que ha sido apoyada por representantes de los sindicatos ha provocado retenciones a la salida del personal, que los viernes salen a las 14:00 horas.

CCOO ha llamado la atención sobre que estos trabajadores superan los 63 años de edad y realizan su trabajo "en un entorno laboral muy agresivo, peligroso y en algunos casos trabajando a turnos".

Sobre este asunto, han señalado que, desde la desaparición del Contrato de Relevo auspiciado por el ERE firmado en 2024 para los nacidos en 1962, no se han producido salidas del personal de mayor edad, "lo que supone, asimismo, la precariedad del personal eventual, algunos de los cuales llevan encadenando contratos desde 2018", han alertado.