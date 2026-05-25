Trágico fin de semana en las carreteras de Asturias: un muerto y 14 heridos en 39 accidentes de tráfico

Archivo - Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras 14 han resultado heridas de diversa consideración en los 39 accidentes de tráfico registrados en las carreteras de Asturias durante el fin de semana, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias. siniestralidad fue en aumento a lo largo de las tres jornadas, siendo el domingo 24 de mayo el día más negro al registrarse 14 colisiones que se saldaron con la víctima mortal y seis heridos leves.

El viernes 22 de mayo se contabilizaron 12 siniestros viales en la región. El balance de esta primera jornada se saldó con un herido grave y otro leve.

Por su parte, durante el sábado 23 de mayo el número de accidentes aumentó hasta los 13. A consecuencia de estos siniestros, cinco personas sufrieron heridas leves y una tercera resultó afectada, pendiente de valoración médica.

Finalmente, el domingo 24 de mayo fue la jornada con mayor siniestralidad, al registrarse 14 accidentes de tráfico. En estos percances falleció una persona y otras seis resultaron heridas de carácter leve.