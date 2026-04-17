Transición Ecológica obliga a la Autoridad Portuaria de Avilés a tramitar por vía ordinaria el dragado del puerto

Archivo - Buque Key Hunter en el puerto avilesino. - INDIGO DIVISION SL - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés iniciará el procedimiento ordinario de evaluación ambiental para ejecutar el dragado de mantenimiento del puerto después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya resuelto que el proyecto no puede tramitarse por la vía simplificada.

Según informa la Autoridad Portuaria, la resolución, recibida esta semana y solicitada en agosto de 2025, obliga a reiniciar la tramitación ambiental del proyecto previsto para los próximos cuatro años, una vez finalizada en junio del pasado año la anterior Declaración de Impacto Ambiental.

En una nota de prensa el organismo explica que durante los últimos meses se habían recabado diversos informes sectoriales favorables que servirán para adecuar el nuevo proyecto, procedentes del Principado de Asturias --en ámbitos como Red Natura 2000, vida silvestre, pesca, patrimonio y arqueología-- y de Capitanía Marítima. El del Ministerio ha sido el único pronunciamiento no favorable, mientras que otros organismos estatales no se han pronunciado.

Desde la Autoridad Portuaria subrayan que el dragado de mantenimiento es una actuación "imprescindible, rutinaria y periódica", destinada a garantizar la seguridad en la navegación y el acceso de los buques a las instalaciones.

En relación con el impacto ambiental, recuerda que diversos estudios elaborados en los últimos años por organismos especializados concluyen que la evolución de la playa de Salinas no está vinculada a la actividad portuaria, sino a procesos históricos relacionados con la minería en la cuenca del Nalón. En este sentido, apuntan que la playa ha experimentado una ganancia de arena en las últimas dos décadas, atribuida en parte a los aportes derivados de dragados en la desembocadura del río Nalón y su redistribución por las corrientes costeras.

Asimismo, destacan que informes del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria señalan que no existe una relación directa entre los dragados de mantenimiento del puerto y el retroceso del frente dunar, que estaría condicionado por otros factores como la presión urbanística, actuaciones sobre las dunas o los temporales marítimos.

La Autoridad Portuaria sostiene que estos elementos serán tenidos en cuenta en la nueva tramitación del proyecto, que deberá seguir ahora el procedimiento ambiental ordinario.