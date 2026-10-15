El transporte público por carretera en Asturias fue de más de 47,3 millones de viajes, un 7,5% más

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OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asturias mantiene la tendencia sostenida de crecimiento en el transporte público por carretera y hasta el mes de septiembre el Consorcio de Transportes de Asturias contabilizó 47.351.125 viajes, un dato que representa un 7,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

En las semanas previas, 12.901 asturianos solicitaron el billete único que permite moverse por toda Asturias sin límite de viajes en transporte público. El Ejecutivo ha impulsado la rebaja mensual de la tarifa máxima de la tarjeta ConeCta para hacer más accesible el transporte público, dado el alto precio de los combustibles.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, esas medidas están teniendo una "excepcional respuesta" ciudadana que ha convertido a septiembre en el mes con más actividad registrada en CTA con 5.596.038 trayectos realizados, una cifra de viajes validados que supone un 12,6% más de los que se produjeron hace solo año en ese mismo mes.