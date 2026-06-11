El transporte urbano por autobús aumenta un 8,1% en abril en Asturias

Archivo - Un autobús en el Aeropuerto de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 8,1% en abril en Asturias respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 3.901.000 pasajeros, frente a un aumento del 7,4% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del 4 mejor dato de viajeros en autobús en un mes de abril en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,1%), Castilla - La Mancha (+12,6%) y Castilla y León (+10,4%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+2,8%) Comunitat Valenciana (+3,6%) y Madrid (+7,3%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.