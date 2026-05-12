El transporte urbano por autobús aumenta un 9,3% en marzo en Asturias

Archivo - Autobús urbano de Oviedo, TUA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 9,3% en marzo en Asturias respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 4.053.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,9% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del 4 mejor dato de viajeros en autobús en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+14,6%), Castilla y León (+12,3%) y Castilla - La Mancha (+9,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+2,5%) Aragón (+3%) y Cataluña (+3,5%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.