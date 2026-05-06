Tres asturianos, a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirus

Archivo - Crucero Expedition - Recursos - ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Archivo

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha confirmado este miércoles que tres asturianos se encuentran a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus que ya ha provocado tres víctimas mortales.

El buque, que navega bajo bandera de Países Bajos, partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española. En concreto, son viajeros de Cataluña (5), Madrid (3), Asturias (3), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Comunidad Valenciana (1).

La alerta saltó el pasado 2 de mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido en este buque. Junto a los tres fallecidos, se ha registrado al menos otro caso en estado crítico.

SITUACIÓN Y RIESGO DE TRANSMISIÓN

Actualmente, el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera "muy bajo".