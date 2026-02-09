Tres bandas asturianas ofrecen en Siero un concierto previo a su actuación en The Cavern Club de Liverpool

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos; Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura, y Chus García, hostelero propietario del Lennon’s Bar de Lugones y promotor de la iniciativa. - SIERO

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha presentado este lunes el concierto previo que ofrecerán las bandas asturianas que actuarán en el mítico The Cavern Club de Liverpool. La cita será el sábado 21 de febrero, a las 19.00 horas, en el Centro Polivalente Integrado, con entrada libre hasta completar el aforo.

Por décima ocasión, una delegación de bandas asturianas acudirá a Liverpool para participar en el concierto de hermandad que se celebra anualmente en The Cavern Club. La actuación en la localidad servirá como adelanto del repertorio que se escuchará posteriormente en la ciudad británica. Las bandas participantes serán Valvulina, Black Stockers y Blackout.

Aurora Cienfuegos ha destacado que este concierto "es una oportunidad para disfrutar de la música en directo de tres bandas asturianas antes de su participación en un escenario tan emblemático como The Cavern Club", y ha animado a la ciudadanía a acudir "para apoyar a los grupos y compartir una tarde de música en el Centro Polivalente Integrado".