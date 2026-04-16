Tres detenidos por asaltar una vivienda en Tineo, robando y lesionando a un hombre y a su madre

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OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Asturias han detenido a tres hombres como, un vecino de Tineo y dos de Llanes, como supuestos autores de un delito de allanamiento de mordada, lesiones y robo con violencia. El suceso se produjo en agosto del pasado año, cuando tres hombres irrumpieron en una casa de Tineo habitada por una mujer de 64 años y su hijo de 41 años. Les pegaron y les robaron. Además, según ha informado la Guardia Civil, uno de los detenidos habría actuado como venganza, por celos, hacia el hombre de 41 años.

La Guardia Civil puso en marcha la 'Operación PR-TAUB' para investigar lo ocurrido. En el interior de la casa, uno de los agresores retuvo y forcejeó con la mujer, llegando a causarle lesiones en una costilla y los otros dos se dirigieron al dormitorio del hijo para agredirlo físicamente, provocándole lesiones, robándole, además, la cartera, con dinero en efectivo y toda la documentación.

De la investigación de los hechos se hizo cargo el Equipo de Policía Judicial de Pravia con el objeto de identificar y detener a los autores. El proceso de investigación, que se prolongó durante ocho meses, se inició con el análisis de imágenes y testimonios de las víctimas, una de las cuales identificó a uno de los asaltantes tras conseguir quitarle el pasamontañas que llevaba durante el forcejeo.

Una vez identificado, un vecino de Tineo de 29 años, se procedió a su detención y se le incautó su terminal móvil. Con la correspondiente autorización judicial, se procedió a realizar un análisis del contenido de dicho teléfono.

El análisis exhaustivo de los datos obrantes en el mismo, así como las declaraciones aportadas por los testigos, permitieron a los agentes la identificación a los otros dos autores de 29 y 30 años de edad y vecinos de Llanes, procediendo a su localización y detención en dicha localidad.

La Benemérita ha explicado que el móvil que habría movido al detenido, inductor de los hechos, fue la venganza por celos, ya que el hombre que se encontraba en la casa en compañía de su madre, había mantenido una relación sentimental con la actual pareja del detenido. Los tres detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil de Instrucción de Tineo.