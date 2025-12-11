Tres egresados de la Universidad de Oviedo reciben los Premios Nacionales Fin de Carrera

Birrete de graduado, foto de archivo. - GOOGLE

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres egresados de la Universidad de Oviedo han sido distinguidos con los Premios Nacionales Fin de Carrera, correspondientes al curso académico 2028-2019, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Los tres titulados galardonados son David Roiz del Valle, graduado en Biología (primer premio en la rama de Ciencias), Erik Garabaya, graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (segundo premio en la rama de Artes y Humanidades) y Hugo Martínez, graduado en Psicología (segundo premio en la rama de Ciencias de la Salud).

Los Premios Nacionales Fin de Carrera pretenden incentivar y reconocer el rendimiento académico a la excelencia entre los estudiantes universitarios y distinguen a los 170 alumnos que han demostrado un mejor rendimiento académico a lo largo de sus estudios en las distintas áreas del conocimiento.

David Roiz del Valle, graduado en Biología por la Universidad de Oviedo, ha defendido recientemente tesis doctoral en Biomedicina y Oncología Molecular, con la dirección de los doctores Carlos López-Otín y Alejandro Piñeiro Ugalde.

Actualmente, trabaja como investigador postdoctoral en el grupo de Genomas, Cáncer y Envejecimiento de la institución académica asturiana, con la supervisión de los doctores José María Pérez Freije y Alejandro Piñeiro Ugalde.

Erik Garabaya, graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas por la Universidad de Oviedo, ha orientado su trayectoria profesional en EE.UU. donde trabaja actualmente.

"Lograr un segundo premio supone una gran satisfacción para mí, una forma de reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación invertidos durante mis cuatro años en el grado. Creo que es una buena manera de incentivar el esfuerzo en las carreras universitarias en España, sobre todo en Humanidades, en donde el trabajo académico de muchos estudiantes no se premia lo suficiente", comenta.

Hugo Martínez, graduado en Psicología por la Universidad de Oviedo, actualmente cursa el último año de residencia en Psicología Clínica en Asturias. "Es un reconocimiento simbólico a los esfuerzos por aprender a lo largo de mi periodo universitario. Me hace mucha ilusión, a pesar de que haya pasado tanto tiempo", explica.

Martínez eligió Psicología en una decisión de última hora. "No había pensado en ella hasta finales del último curso de Bachillerato. En aquel momento, atravesaba una etapa personal difícil y comenzó a llamarme la atención la Psicología. Al final, dejé de lado mi opción principal de entonces -Química-- y me decanté por querer conocer cómo funcionaba la conducta", añade.