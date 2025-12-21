Tres excursionistas madrileños rescatados tras perderse en Peñamellera Alta

Rescate - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 52 años, su hija y su pareja, de 18 y 19 años respectivamente, fueron rescatados este sábado por efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tras perderse cuando hacían una ruta en el municipio asturiano de Peñamellera Alta.

En concreto, la alerta llegó a las 17.30 horas. Los tres excursionistas, vecinos de Madrid, se habían perdido en una zona entre Alles y Pico Liño y fueron ellos los que llamaron para pedir ayuda. Habían salido de Alles para realizar una ruta circular entre la localidad y el citado pico. En un momento de la ruta, se desorientaron, no pudiendo avanzar, por lo que decidieron contactar con el 112 Asturias para pedir ayuda.

El dispositivo de búsqueda se conformó con tres componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil, a los que se sumó otro del mismo grupo que no estaba de servicio pero, sabedor de lo ocurrido, decidió colaborar. También participaron tres bomberos del SEPA.

A las 19.15 horas, ya sin luz de día, el grupo fue localizado por la Guardia Civil, en una zona de matorral bajo, cerca del Pico Liño, orientando a los rescatadores con las luces de sus dispositivos móviles.

Inmediatamente se les unió el grupo de rescate de Bomberos . Tras una primera asistencia de agua y comida, y de ropa de abrigo, se decidió emprender la vuelta, ya que su estado de salud era bueno.

Para asegurar el avance sin problemas, se utilizó la técnica de arnés de cuerda corta con la madre y con la hija, con el objetivo de facilitar su progreso por el terreno, no siendo necesario su utilización con el joven.

A las 20.55 horas finalmente, llegaron hasta Alles, localidad donde habían dejado su vehículo, no siendo necesaria la asistencia médica, según ha informado la Guardia Civil.