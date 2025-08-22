Tres incendios siguen activos en el Principado: en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo

Vista del fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). El último balance de la situación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a la mañana de este jue - Xuan Cueto - Europa Press

OVIEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se registran ocho incendios forestales en el Principado, según la última información del SEPA. De ellos tres permanecen activos, tres estabilizados y dos controlados. Los tres incendios activos siguen siendo el de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo-Gua-Perlunes.

Degaña concentrará de nuevo el mayor número medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, para mantener las tres líneas de acción sobre las que se está trabajando para controlar el incendio: la línea de defensa en la zona limítrofe de ambas comunidades, la de Trascastro y la de Cienfuegos.

El plan para el día de hoy es que la BRIF de Tineo, tanto la de turno presencial como la de régimen domiciliario, con sus dos helicópteros y la de Ruente, que hoy se retira de Asturias, junto a los dos aviones anfibio FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) continúen trabajando con personal de Bomberos de Asturias en labores de remate en la zona alta.

En zona media y Trascastro, a media pista, frenando el avance del incendio permanecerá personal de Bomberos de Asturias con uno de los helicópteros del SEPA.

En la zona baja, continuarán los 24 bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra. Este mismo mismo viernes llega desde esta Comunidad un relevo completo, otros 24 efectivos, para dar el relevo al primer contingente.

Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, continúa en el lugar el avión de coordinación ACO del Miteco. Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada para anclar el perímetro.

A lo largo de la noche se ha registrado alguna reproducción por lo que, durante esta jornada, si la meteorología lo permite, se realizarán algunos ciclos de helicóptero. En este incendio continúan movilizados Bomberos de Asturias y tres empresas forestales. A este incendio se sumarán los 20 bomberos que están llegando desde Grecia.

En Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes). Las labores se centran en la zona alta para evitar que el fuego se propague hacia Brañaviecha. A primera hora, con uno de los helicópteros del SEPA, se va a posicionar personal en esta zona para frenar el avance hacia el pico Mocosu.

De nuevo permancerá en la zona el helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II con intervención puntual de una de las aeronaves de Bomberos de Asturias. Por tierra el dispositivo lo componen Bomberos de Asturias, tres cuadrillas de empresas forestales y los bomberos desplazados desde Andorra.

Los tres fuegos estabilizados son los de La Uña/Arcenorio, en Ponga; el de Bezanes en Caso y el de Carcameña en Cabrales. Mientras están controlados los incendios de Llonín, en Peñamellera; y los de Vallado y La Pachalina, en Cangas del Narcea.