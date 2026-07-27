Tres meses sin servicio nocturno en las Cuencas: el PP urge a recuperar el búho entre el Nalón y Oviedo

Los diputados del PP Pedro de Rueda y Rafael Alonso, en una parada de autobús de El Entrego - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Pedro de Rueda ha exigido este lunes al Gobierno del Principado que fije "ya" una fecha para la restitución del servicio de autobuses búho en la Cuenca del Nalón, suspendido desde el pasado 23 de abril tras el apuñalamiento a un conductor.

En una nota de prensa, el diputado ha recordado que la suspensión fue adoptada por el Principado y las empresas operadoras "tras una huelga y varios incidentes de seguridad", y dejó sin servicio nocturno las rutas de madrugada de los fines de semana entre Riaño, Pola de Laviana y Langreo con destino a Oviedo. "Llevamos más de tres meses con las Cuencas sin búho y el equipo de Barbón sigue sin decir cuándo va a volver. No hay fecha, no hay plan y no hay explicaciones. Lo reclamamos en abril en Langreo y volvimos a hacerlo en mayo, tanto en la Junta General como en comisión. Desde entonces, la respuesta de la Consejería ha sido el silencio", ha denunciado De Rueda.

En una viista a El Entrego, De Rueda ha subrayado que una suspensión anunciada inicialmente como "temporal" se ha convertido, de hecho, "en indefinida" y se mantiene en verano, "precisamente cuando más necesario resulta el servicio por la celebración de las fiestas de los concejos y el incremento de los desplazamientos nocturnos durante los fines de semana".

"Mientras el Gobierno sigue sin dar una fecha, miles de jóvenes de la Cuenca del Nalón se ven obligados a depender del coche particular para regresar a casa de madrugada, con el riesgo que eso supone para la seguridad vial, o directamente se quedan sin una alternativa de transporte", ha señalado. De Rueda ha añadido que la suspensión también sigue perjudicando a quienes utilizaban el servicio para desplazarse a sus puestos de trabajo.

El parlamentario del PP ha defendido que el búho "no es un capricho, sino un servicio público de transporte que existe precisamente por razones de seguridad y de igualdad de oportunidades entre quienes viven en el resto del área central y quienes viven en las Cuencas".

De Rueda ha reconocido que los problemas de seguridad que motivaron la suspensión "son reales y hay que resolverlos protegiendo tanto a los conductores como a los pasajeros", pero ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, después de más de tres meses, "no haya sido capaz" de solucionar este asunto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular exige al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, "que comparezca y explique la situación actual del servicio" y que presente de manera inmediata un calendario concreto para su restitución, acompañado de las medidas de seguridad acordadas con las empresas y las plantillas.