Tres narcopisos desmantelados y cinco detenidos en Avilés en la 'Operación Nodo'

Material incautado por la Policía Nacional en Avilés. - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional, dentro de la denominada 'Operación Nodo', ha desmantelado tres viviendas utilizadas para la distribución de sustancias estupefacientes en el barrio de El Nodo, en Avilés, con la detención de cinco personas.

La investigación, según ha informado la Policía Nacional, se prolongó durante varios meses, iniciándose tras detectar un aumento de consumidores en la zona y recibir varios avisos de vecinos. Las vigilancias realizadas permitieron confirmar que en las viviendas se realizaban transacciones de droga de forma continuada.

El operativo policial se llevó a cabo el pasado 5 de marzo mediante tres registros domiciliarios simultáneos. En las viviendas se intervinieron 8 gramos de cocaína, 10 gramos de hachís y 2 gramos de heroína, encontrándose las sustancias preparadas en dosis para su venta. También se incautaron 3.000 euros en efectivo, útiles de pesaje y embalaje, así como diversos objetos procedentes de hurtos en comercios de la zona.

Según informa la Policía Nacional, fueron detenidos los cinco miembros del grupo, pertenecientes a dos familias relacionadas entre sí, que formaban parte de una misma organización dedicada al tráfico de drogas.

Tras pasar a disposición judicial, el titular del juzgado en funciones de guardia de Avilés decretó el ingreso en prisión del presunto cabecilla del grupo.