Las tres piscinas exteriores de Siero abrirán el próximo lunes la temporada de baño de verano

El director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez, junto al alcalde de Siero, Ángel García, y el edil de Deporte, Jesús Abad.
El director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez, junto al alcalde de Siero, Ángel García, y el edil de Deporte, Jesús Abad. - AYTO. DE SIERO
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 12 junio 2026 13:51
Seguir en

   SIERO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Las piscinas exteriores de Pola Siero, Lugones y Lieres abrirán el próximo lunes, 16 de junio, la temporada de baño de verano bajo la gestión del Patronato Deportivo Municipal (PDM). Las instalaciones de Pola Siero y Lugones prestarán servicio en horario de 12.30 a 20.00 horas, mientras que el complejo de Lieres abrirá desde las 13.00 hasta las 20.00 horas.

   El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, ha presentado este viernes los detalles de esta campaña estival, para la cual el Ayuntamiento ha llevado a cabo durante las últimas semanas diversos trabajos de puesta a punto. Las actuaciones han incluido tareas de limpieza, albañilería y mantenimiento preventivo con el objetivo de ofrecer a los usuarios un servicio en condiciones óptimas.

   En cuanto a las tarifas, los abonados al PDM dispondrán de acceso gratuito a los tres recintos. Para el público no abonado, el precio de la entrada individual de adulto se sitúa en 3,30 euros con opción a un bono de 20 usos por 60,00 euros, mientras que la tasa para menores de 14 años y mayores de 65 años es de 1,90 euros, cuyo bono de 20 accesos cuesta 29,00 euros.

Contador

Contenido patrocinado