Trescientos empleados de EDP Redes España celebran que la compañía es la más sostenible del mundo, según el índice GRESB

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 empleados de EDP Redes España (E-Redes, Viesgo y Begasa) se han reunido en el Gijón Arena para celebrar un logro sin precedentes: la compañía ha obtenido la máxima puntuación (100 sobre 100) en el índice internacional GRESB, convirtiéndose en la empresa más sostenible del mundo, independientemente del sector.

Bajo el lema 'Somos 100 de 100. No es suerte, es energía', el encuentro ha reunido a profesionales de todas las áreas de las diferentes distribuidoras de la compañía, e incluido ponencias, mesas técnicas, reconocimiento a proyectos destacados y espacios de participación colectiva. Este encuentro marca además un hecho relevante, ya que es el primer evento corporativo celebrado en el Gijón Arena.

Además, más de 40 empleados se han conectado en remoto, simbolizando a los equipos que trabajan para garantizar el suministro eléctrico en las zonas de distribución de EDP Redes España. El índice GRESB, referencia global para evaluar el desempeño ESG de las compañías en materia ambiental, social y gobernanza (ESG), ha situado a EDP Redes España en el número uno mundial entre más de 650 entidades evaluadas, incluidas 17 distribuidoras, tras liderar todas las categorías analizadas: desempeño ambiental, políticas de gestión, impacto social, biodiversidad, eficiencia energética, seguridad y gobernanza.

La compañía asciende así desde el puesto 38 del año anterior hasta lo más alto del ranking, consiguiendo la puntuación perfecta por primera vez en su historia. Francisco Rodríguez, CEO de EDP Redes España, destacó durante la jornada que este reconocimiento "demuestra que estamos avanzando en la dirección correcta. Haber alcanzado la máxima puntuación mundial refuerza nuestro compromiso con una estrategia de sostenibilidad transversal, que integra el respeto por el entorno, la innovación y la mejora continua en todas nuestras actividades. Pero, sobre todo, es un reconocimiento al trabajo de todas las personas que forman parte de EDP Redes España".

La compañía ha anunciado recientemente, durante el Capital Markets Day celebrado en Londres, que invertirá más de 600 millones de euros en los próximos tres años para reforzar, digitalizar y modernizar las redes de distribución eléctrica, una inversión que permitirá mejorar la calidad del suministro, integrar más energías renovables, impulsar soluciones de flexibilidad y preparar la infraestructura ante eventos climáticos extremos.

EDP Redes España opera más de 53.000 kilómetros de redes eléctricas y atiende a 1,4 millones de puntos de suministro, e históricamente tiene el mejor índice de calidad de suministro del país. La actividad de distribución eléctrica de EDP está formada por tres empresas: Begasa, E-Redes y Viesgo. En total, gestionan más de 53.000 kilómetros de redes eléctricas y 1,4 millones de puntos de suministro, que cuentan con la mejor calidad de suministro eléctrico del país, según el índice TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente a la Potencia Instalada).