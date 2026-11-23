El acusado del asesinato de Susana Sierra González, en 2025, en la primera sesión del juicio, con jurado popular, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abogada del acusado del asesinato de Susana Sierra González, cuyo cadáver apareció en un contenedor de basura en el domicilio del procesado en 2025, ha indicado este lunes que pide la libre absolución para su cliente por no estar acreditada la autoría de los hechos.

Según la letrada, la víctima le habría indicado a su cliente su intención de suicidarse y qué hacer con su cadáver. Así se ha expuesto en el arranque del juicio, con jurado popular, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón, en la que el acusado, que se ha mostrado alterado, se ha acogido a su derecho para declarar una vez practicadas las pruebas.

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