El acusado de la muerte de un amigo al arrollarlo con el coche en Somió (Gijón) acepta tres años de cárcel

GIJÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gijonés, A. A., acusado de la muerte de un amigo suyo, Juan Fombona, al que arrolló con el coche cuando circulaba en estado de embriaguez en Somió (Gijón) en 2017, ha aceptado tres años de prisión.

Las partes han acordado no pedir su entrada en prisión, por lo que no irá a la cárcel. Así se ha hecho al llegar a un acuerdo de conformidad con Fiscalía y acusación particular, previo a la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón.

En concreto, el acuerdo supone una condena de dos años de cárcel por homicidio imprudente, con atenuante de reparación del daño, y un año de cárcel por omisión de socorro, con las atenuantes de intoxicación y embriaguez. En un principio, Fiscalía pedía cuatro de prisión y la acusación particular ocho.

(((Habrá ampliación)))