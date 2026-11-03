Trib.- Piden ocho años y medio de cárcel para un acusado de intentar asesinar a un hombre en Gijón por deudas de drogas

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GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Área de Gijón solicita una pena de ocho años y medio de prisión para un procesado por intentar asesinar a un hombre por una supuesta deuda de drogas, en Gijón.

Según una nota de prensa del Ministerio Fiscal, el juicio está señalado para este próximo miércoles, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

De acuerdo al relato de la Acusación Pública, durante unos meses del año 2023, el procesado reclamó a la víctima una supuesta deuda por la compra de sustancias estupefacientes, e incluso llegó a amenazarlo con matarlo en caso de no pagarle lo que le debía.

Asimismo, se sostiene por la Fiscalía que, sobre las 19.25 horas del 27 de julio de 2023, el procesado se acercó por la espalda a la víctima en la calle Simón González, de Gijón, le cogió con fuerza del pelo, tirando de él hacia abajo, y le causó un corte de unos once centímetros de longitud en el lado izquierdo del cuello, con evidente riesgo para su vida.

A consecuencia de estos hechos, la víctima fue asistido en el hospital de Jove de Gijón, ocasionando unos gastos médicos de 185 euros. Le quedó como secuela una cicatriz de nueve centímetros en el lado izquierdo del cuello.

Por auto del 29 de julio de 2023, se prohibió al procesado aproximarse a menos de 300 metros a la víctima, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1.1ª y 16.1.

Al margen de la pena de cárcel solicitada, pide para el acusado la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro donde se encuentre, y de comunicarse con ella por cualquier medio, durante diez años.

También solicita para el procesado, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a la víctima con 1.320 euros y al hospital de Joven con 185 euros, más los intereses legales correspondientes.