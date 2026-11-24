Segunda sesión del juicio contra el acusado de asesinar a Susana Sierra González, en 2025 en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viudo de Susana Sierra González, la mujer asesinada en 2025 y cuyo cadáver apareció en un contenedor en la casa del hombre que está siendo juzgado por estos hechos, ha declarado en el juicio que se está celebrando en Gijón, que tenía miedo del procesado, pero dejó a su mujer con él porque no se había mostrado violento con ella.

El testigo, que ha confesado que tenía miedo del acusado después de que este le abofeteara, ha señalado que fue ella quien le indicó que se iba a quedar unos días en casa del procesado, con el que previamente había mantenido relaciones sexuales en el domicilio de la pareja.

"Ella estaba perfectamente bien", ha asegurado sobre el momento en el que él abandonó la casa del procesado. Asimismo, ha negado que su mujer, a la que definió como una persona vitalista, tuviera pensamientos suicidas.

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