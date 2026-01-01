El Trofeo de Natación 'La Magdalena' reúne a 311 nadadores los días 3 y 4 de enero en Avilés

OVIEDO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Avilés acogerá los días 3 y 4 de enero la trigésimo novena edición del tradicional Trofeo de Natación 'La Magdalena' que tendrá lugar en las piscinas del Complejo Deportivo municipal.

En esta edición participan 311 nadadores (163 mujeres y 148 hombres) de un total de 17 clubes procedentes de varios puntos de la geografía nacional.

Según ha detallado el Consistorio, el sábado las sesiones serán a las 10.30 horas y por la tarde a las 17.30 horas; y el domingo habrá una única sesión a las 10.30 horas. La entrega de premios será el domingo 4 de enero a partir de las 13.00 horas.