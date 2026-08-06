El TSJA condena el "cruel asesinato" de la agente de la guardia civil de Llanes y dice que no consta fallo del sistema

Minuto de silencio en Oviedo en repulsa por el asesinato de una agente de la Guardia Civil de Llanes a manos de su expareja en el cuartel. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha condenado el "cruel asesinato" de la agente de la Guardia Civil a manos de su expareja en Llanes y ha trasladado sus condolencias tanto a los familiares, los hijos de la víctima y a la Guardia Civil, asegurando que no le consta que haya habido "ningún fallo" en el sistema.

En unas declaraciones a los medios con motivo de su participación en el minuto de silencio convocado en Oviedo como repulsa por el crimen, Chamorro ha asegurado que "al final el culpable es el que comete los hechos". "Alguien que roba un arma en un propio cuartel de la Guardia Civil a un compañero y que se introduce subrepticiamente en otro cuartel a más de 300 kilómetros de distancia, pues los fallos del sistema poco pueden hacer aunque los hubiere, que insisto, no tengo contrastado y quiero creer que no los hay", ha aseverado.

Chamorro ha informado de que desde el juzgado de instrucción de Llanes y desde el juzgado de violencia de género se están haciendo todos los trámites "lo más rápido posible" y ha precisado que mantiene contacto con la jueza de Llanes, que es la que se está encargando de las diligencias preliminares.

El magistrado ha revelado que el presunto autor de los hechos tenía "varios procesos penales en el juzgado de Llanes" y ha indicado que se están recopilando todos los datos sobre esos procesos penales y civiles abiertos.

Por su parte, el teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, ha condenado el crimen y ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas y a la Guardia Civil por el trágico suceso. "Esperemos que nunca más se vuelva a repetir", ha dicho.

CONCENTRACIONES EN TODOS LOS MUNICIPIOS

La concentración de la capital asturiana se enmarca en la movilización de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que ha convocado minutos de silencio en todas las plazas consistoriales del territorio asturiano.

La FACC ha manifestado su "más enérgica condena" y rechazo ante el asesinato perpetrado ayer en Llanes, y ha expresado su "profunda consternación". "La violencia machista constituye una grave vulneración de los derechos humanos ante la que ninguna institución ni el conjunto de la sociedad pueden permanecer indiferentes", destaca en una nota de prensa.

Por último, la FACC ha reiterado "la necesidad de mantener un compromiso colectivo, firme y continuado para acabar con este tipo de violencia".