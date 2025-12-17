El TSJA desestima los recursos presentados y ratifica la sentencia del 'crimen de la inmobiliaria'

Archivo - Juicio contra el acusado del asesinato del gerente de una inmobiliaria de Gijón en septiembre de 2023, celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha desestimado los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, de fecha del pasado 9 de julio, por la que se condenaba a un hombre por el asesinato de un gerente inmobiliario en el municipio gijonés.

Contra la sentencia del TSJA, remitida desde este Tribunal, cabe recurso de casación ante el mismo dentro de un plazo de cinco días siguientes a la última notificación.

Cabe recordar que el procesado fue condenado, por un delito de asesinato con alevosía, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de 17 años de prisión, así como medida de libertad vigilada por cinco años y el pago de indemnizaciones a la hija y pareja de la víctima.

En cuanto a los recursos, por un lado la Sala considera que ha sido correcto el cálculo indemnizatorio acordado, mientras que, por otro, justifica que se aplica analógicamente la circunstancia de confesión por razones de colaboración con la Justicia y de facilitación del proceso, tanto en fase de instrucción como posteriormente.

Los hechos se remontan a septiembre de 2023. El hombre condenado por este crimen confesó tras su arresto haber matado al gerente de la inmobiliaria, al que culpaba de haber arruinado su vida, tras haber contraído una deuda con la víctima a través de un préstamo solicitado por la que entonces era su mujer.

Carnicero de profesión, un día antes del crimen cogió un cuchillo del trabajo y esperó al mediodía siguiente a que llegara el gerente a su oficina, frente a la cual lo apuñaló, causándole la muerte.