El túnel de El Padrún estará cortado en sentido León en horario nocturno hasta el 2 de octubre

Infografía de las obras en el túnel de El Padrún. - GOBIERNO DE ESPAÑA

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que la circulación se cortará en el túnel de El Padrún, en sentido León, desde este lunes 29 de septiembre hasta el jueves 2 de octubre, en horario nocturno de 22.00 a 7.00 horas con motivo de las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, de la autovía A-66 en Asturias.

Para garantizar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la incorporación a la autovía A-66 en el enlace de Cardeo.

Del mismo modo, se establecerá otro itinerario alternativo para circular desde Olloniego hacia Mieres, por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 7,26 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre otros trabajos, se procederá a la impermeabilización con lámina igníuga de varias zonas del túnel, la colocación de la estructura de sustentación de los nuevos ventiladores, y la instalación de una tubería de protección contra incendios.