La UCE prepara demandas colectivas contra Aucalsa con más de 10.000 afectados por el peaje del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias ha anunciado este viernes que está preparando demandas colectivas contra Aucalsa con más de 10.000 afectados mientras que el Gobierno asturiano prevé multar a la concesionaria en noviembre.

Según ha informado la UCE en nota de prensa tras un encuentro con miembros de la Dirección General de Consumo y la Consejería de Derechos Ciudadanos, el Principado pretende resolver en noviembre el expediente sancionador, con una multa de 1,1 millones de euros. Consumidores Asturias usará el informe como prueba para reclamar la devolución del peaje del Huerna.

La UCE hará agrupaciones de afectados para demandas colectivas, mientras espera la resolución del expediente sancionador de la Dirección General de Consumo contra Aucalsa, que la Consejería de Derechos Ciudadanos del Principado prevé cerrar a lo largo de noviembre con una multa de 1,1 millones de euros.

La fórmula elegida por la Unión de Consumidores de Asturias busca "abaratar el proceso y no colapsar los juzgados". Al hacer demandas colectivas por grupo de afectados, han explicado, la cuantía de cada demanda no superará los 2.000 euros. Por debajo de ese umbral, ha explicado el presidente de UCE Asturias Dacio Alonso, no hacen falta abogado ni procurador, la sentencia no admite recurso y el proceso puede resolverse en cuatro o cinco meses.