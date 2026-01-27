UGT aprueba sus presupuestos de 2026 y fija como prioridades el aumento del SMI, reducción de jornada y salarios dignos

El Comité Constituyente de UGT Asturias - UGT

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) de Asturias ha celebrado su Primer Comité Constituyente. En este encuentro, la organización sindical ha aprobado sus Presupuestos para 2026 y ha fijado las que serán sus principales líneas de acción, entre las que se encuentra el aumento del SMI, la reducción de jornada, y salarios dignos.

Una de las principales preocupaciones del sindicato es "el ascenso de la extrema derecha". Junto a esto, ha defendido la importancia de la paz, los derechos humanos y la protección social como "una defensa activa de la democracia".

En su resolución, UGT ha destacado la necesidad de reforzar el sector industrial y la transición energética y digital, así como de garantizar un modelo de financiación autonómica justo.

PRIORIDADES PARA UGT ASTURIAS

El Comité ha aprobado una propuesta conjunta (junto a CCOO) de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 7,5%, que situaría el SMI en 1.273 euros brutos mensuales.

Además, ha respaldado la negociación colectiva mediante un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (VI AENC), centrado en la reducción de jornada, salarios dignos y mejora de las condiciones laborales.

Entre sus prioridades, UGT ha incluído también la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la ejecución del Plan de Choque contra la siniestralidad laboral, y medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna, vinculando el precio de la vivienda a la negociación salarial.