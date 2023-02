UGT y CCOO animan a participar en la manifestación del 8-M en Mieres contra la discriminación y las violencias machistas

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han animado este martes a participar en la manifestación que se celebrará en Mieres con motivo del 8-M contra la discriminación de las mujeres y las violencias machistas.

Durante la concentración mensual que organizan ambos sindicatos ante los juzgados de Llamaquique, en Oviedo, han incidido en la necesidad de seguir reivindicando los derechos de las mujeres.

"El origen de la conmemoración del 8 de marzo se encuentra en todas las luchas de las mujeres que no se conformaron con su triste destino sin derechos y opusieron resistencia frente a la explotación, la precariedad y la falta de derechos políticos".

Señalan desde los sindicatos, "la fuerza de las mujeres organizadas ha logrado modificar los aspectos más lesivos de este sistema de dominación masculina, y las ideas feministas han llegado a toda la sociedad". "Pero para conseguir esto hemos tenido y seguimos teniendo que actualizar cada 8 de marzo, en todos los espacios, ya que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente", añaden.

Además, resaltan su compromiso para "mejorar las condiciones de vida de las mujeres luchando contra la discriminación dentro y fuera de los centros de trabajo". "La implicación del activo sindical y la apuesta sindical por la igualdad ha supuesto un avance cuantitativo", añaden.

"Seguir trabajando es vital para acabar con la discriminación laboral y con todas sus brechas, convirtiendo además los centros de trabajo en espacios seguros y con garantías para todas las personas y en especial para las mujeres", dicen.

Los sindicatos, que resaltan la negociación de mejores condiciones de vida y trabajo mediante la concertación social y la negociación de los convenios colectivos y los planes de igualdad, consideran clave "continuar" reivindicando la corresponsabilidad y denunciando la brecha salarial.

Asimismo, han tenido un recuerdo para las mujeres que "ya no tienen voz". "NO olvidamos a las mujeres que nos faltan, no estamos todas y no olvidamos, porque son vidas y familias destrozadas", advierten.

"Continuamos el camino, avanzando siempre, aunque nos gustaría poder ver el fin de la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres en un horizonte cercano. Es por eso que este 8 de marzo volveremos a salir a alas calles, en esta ocasión en Mieres, protagonista de tantas luchas obreras, para reivindicar los derechos de las mujeres", sostienen.