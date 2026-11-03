UGT y CCOO llaman a movilizarse en la huelga general en defensa de los salarios y la vivienda

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico informan sobrela huelga general del 11N. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, han llamado a los asturianos a movilizarse el próximo 11 de noviembre, fecha para la que se ha convocado una huelga general, en defensa de un Estado de bienestar fuerte, de una subida de salarios y para exigir soluciones a la crisis de vivienda. Ambos se han mostrado convencidos de que será una gran jornada de movilización.

Así, Zapico ha indicado que "es el momento de explicar, de convencer, de salir a la calle y tratar de argumentar para que el 11 de noviembre sea una huelga muy fuerte, muy potente, que vaya acompañada de movilizaciones sociales importantes que signifiquen un antes y después en las políticas de vivienda en nuestro país".

En el mismo sentido Fernández Lanero ha indicado que "se está condenando a generaciones de jóvenes, a los jóvenes más y mejor formados de la historia, a la pobreza" y por lo tanto es necesario "dar respuestas desde el ámbito laboral".

Ambos sindicalistas se manifestaban así ante los medios de comunicación durante el reparto de información sobre la Huelga general del 11 de noviembre en las inmediaciones de la estación de autobuses de Oviedo.

UGT y CCOO han explicado que a nivel estatal ya hay más de 5.000 comités de empresa y secciones sindicales que han manifestado su apoyo expreso a la huelga y en Asturias los sindicatos están recogiendo adhesiones de organizaciones sociales y vecinales que el próximo jueves harán públicas en una reunión.

"La contestación en cuanto se explican los argumentos en las empresas es una contestación razonada de apoyo a la huelga y estamos convencidos que será una gran jornada de lucha el próximo 11 de noviembre", ha indicado Zapico.

En la misma línea, Fernández Lanero ha insistido en que la del 11M "va a ser una gran jornada de huelga que va a responder todo el mundo en las empresas". "No es tan importante ver cuánta gente no para o no para. Lo importante es que ese día todas las secciones sindicales, todos los comités de empresas, en todas las empresas de todos los sectores de Asturias y de España, van a movilizarse a favor de una vivienda digna y por una vivienda de derechos", ha incidido.

RESPUESTA A FEIJÓO

Respecto a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido este martes a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general "contra la oposición" ya que, según ha dicho, si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda (Toledo) es "un grave error", Fernández Lanero ha indicado que "Feijóo mejor le

decía a quien puede ser su vicepresidente, Santiago Abascal que hubiera guardado las tres jornadas de luto en vez de seguir haciendo campaña".

"Por lo tanto, aquí dar lecciones. ¿Qué tendrá que ver el desgraciado de accidente con el que nos solidarizamos desde el primer momento los sindicatos mayoritarios?. ¿Qué tiene que ver eso? Insisto, mejor se preocupaba de que su posible vicepresidente si llegue a gobernar, guardara los lutos y tuviera el respeto por todas las víctimas y todos sus familiares", ha indicado.