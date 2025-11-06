UGT y CCOO piden medidas urgentes contra la siniestralidad laboral tras el accidente mortal de Coaña

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras de (CCOO) han manifestado este jueves su solidaridad con el joven trabajador de 27 años fallecido el pasado martes en un accidente laboral ocurrido en Trelles (Coaña). Ante el suceso, ambas organizaciones sindicales se han concentrado en Oviedo para poner el foco en la necesidad de reforzar la prevención y el control en los centros de trabajo.

En la concentración han leído un manifiesto en el que denuncian la "persistencia de una lacra social que este año ya se ha cobrado 18 vidas" en Asturias. Las últimas, la de este joven de Coaña y una empleada del hogar que falleció la semana pasada. Por esta última trabajadora no hubo concentración porque, según ha precisado el secretario de organización de UGT Asturias, Abel Suárez, no tuvieron "notificacion de accidente al ser en domicilio particular".

Las organizaciones sindicales han señalado que "ninguna muerte en el trabajo es inevitable ni asumible" y han pedido una investigación para esclarecer las causas del siniestro y depurar responsabilidades. En este sentido, han recordado que la ley obliga a las empresas a velar por la salud y seguridad de sus plantillas.

UGT y CCOO han pedido que se refuerce con más medios humanos y económicos la actuación de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, con el fin de garantizar la investigación de todos los accidentes y la imposición de sanciones ejemplares a quienes incumplan sus obligaciones.

Abel Suárez ha explicado además que se está observando un incremento de accidentes laborales en las zonas rurales, algo que el sindicato asocia a la existencia de empresas de pequeño tamaño en las que "la prevención se lleva a cabo a través de servicios ajenos de prevención". "Aquí tendríamos que ser más exigentes", ha dicho, indicando que "en las empresas grandes, donde hay sistemas de prevención propios, la seguridad normalmente es mucho más efectiva que en estos casos".

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CHOQUE

Las fuerzas sindicales han explicado además que el próximo martes, 11 de noviembre habrá una nueva reunión del Plan de Choque por la Siniestralidad Laboral junto al Gobierno del Principado y la Inspección de Trabajo.

De esta reunión, el secretario de salud laboral de CCOO, Juan Manuel Suárez, espera que se logre "apretar más" para pedir "celeridad" en la aplicación de medidas de prevención, alcanzar las ratios de inspectores comprometidas y fomentar la prevención y la información.