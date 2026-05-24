UGT convoca una jornada de huelga este lunes para exigir la reclasificación de los técnicos del SNS

Archivo - Una mujer con un cartel durante una concentración para exigir la clasificación profesional de los técnicos superiores y de grado medio en el SNS, frente al Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

OVIEDO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical UGT Servicios Públicos Asturias ha convocado para este lunes, 25 de mayo, una jornada de huelga dirigida a los Técnicos Superiores y de Grado Medio del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con esta movilización, el sindicato exige el cumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 entre el Gobierno de España y los sindicatos UGT y CCOO.

Según detalla la organización en una nota de prensa, dicho acuerdo contemplaba la reclasificación profesional de estos colectivos sanitarios. Sin embargo, denuncian que cuatro años después el compromiso "sigue sin ponerse en marcha".

Desde el sindicato critican que miles de técnicos superiores y medios continúan encuadrados en una clasificación profesional "obsoleta". A su juicio, este marco no reconoce de forma adecuada ni la formación, ni las competencias, ni la responsabilidad que estos profesionales desempeñan diariamente en el sistema sanitario público.

UGT asegura que si persiste la situación de bloqueo, continuarán e intensificarán las movilizaciones hasta lograr el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos.