UGT destaca el refuerzo de la plantilla docente en Asturias para el curso 2026-2027

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de UGT ha valorado positivamente el refuerzo de la plantilla docente para el curso 2026-2027 en Asturias, aunque considera que hay que avanzar para que la plantilla orgánica se ajuste a las necesidades reales, evitando efectos negativos sobre el concurso de traslados, la OPE y la calidad educativa, en especial ante una tasa de interinidad aún elevada (por encima del 8%).

"La inversión económica realizada y el descenso de la natalidad nos está ofreciendo una oportunidad única de colocar a la Enseñanza Pública asturiana en las mejores condiciones para afrontar los retos futuros", destaca el sindicato en una nota de prensa. El objetivo, apunta UGT, es avanzar hacia una enseñanza "lo más individualizada posible".

El Sector de Enseñanza de UGT Asturias ha reiterado su compromiso con una educación pública de calidad y la defensa de condiciones laborales justas para todo el personal docente, confiando en que el despliegue de las medidas del pacto 'Asturias Educa' y futuros compromisos permitan seguir avanzando en esta dirección.