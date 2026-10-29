UGT exige al Principado la subrogación de nueve trabajadoras de acogimiento familiar tras quedar desierto el concurso

Archivo - Sede de UGT en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Asturias ha exigido la subrogación y el mantenimiento del puesto de trabajo de las nueve profesionales que gestionaban el programa de acogimiento familiar en Asturias. El sindicato ha denunciado que han quedado sin empleo tras finalizar la prórroga del contrato con la Fundación Meniños el pasado 30 de septiembre y quedar desierta la nueva licitación promovida por el Principado.

Según ha explicado en una nota de prensa, la administración autonómica sacó a concurso el servicio el pasado mes de julio contemplando una lista de subrogación para la plantilla. No obstante, la dotación económica presupuestada en los pliegos ha sido considerada insuficiente tanto por la actual adjudicataria como por el resto de entidades del sector, por lo que ninguna empresa se ha presentado a la licitación.

Según UGT, tras quedar el concurso desierto, el Principado prorrogó el contrato de Meniños hasta finales de septiembre; y a partir de esa fecha, el Ejecutivo autonómico ha manifestado su intención de internalizar la prestación del servicio con otro personal.

Desde UGT han valorado de forma positiva la gestión pública directa de este tipo de recursos, pero han rechazado que la medida se ejecute a costa de prescindir de un equipo con años de experiencia y con una valoración satisfactoria por parte de las familias usuarias.

La organización ha criticado que el Principado pretenda asumir el programa con personal distinto cuyo coste no será inferior al que habría supuesto adecuar los pliegos a la legislación laboral y dotarlos de la financiación necesaria. Por todo ello, el sindicato ha reclamado una solución inmediata que garantice la continuidad laboral de las nueve empleadas adscritas al programa.

"No podemos aceptar, en fin, que nueve trabajadoras que han desarrollado su trabajo durante años con la mayor profesionalidad, se vean ahora en la calle por circunstancias que nada tienen que ver con su desempeño", han destacado.