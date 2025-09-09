UGT llama a no votar a los partidos que rechacen la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha hecho este martes un llamamiento a los trabajadores de la región para que no voten en futuras elecciones a los partidos políticos que rechacen en el Parlamento la ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Lanero ha subrayado que "no hay ni una sola razón" para votar en contra de la iniciativa, que considera un derecho ampliamente respaldado por la sociedad. "Los trabajadores vivan donde vivan, en Asturias, en Andalucía, en Cataluña, y voten lo que voten, a la izquierda o a la derecha, todos quieren que se les reduzca la jornada de trabajo", ha sostenido el dirigente sindical.

El secretario general de UGT Asturias ha acusado a las formaciones que se posicionen en contra de la medida de actuar por "puro tacticismo político", advirtiendo de que "no se puede consentir que se haga política mediante el sistema de dar una patada en el culo a millones de trabajadores de este país que van a ver cómo no se les reduce la jornada de trabajo".

En este sentido, ha denunciado que el bloqueo a la reforma supondría un "golpe" a las expectativas y proyectos de vida de miles de familias. "Se va a fastidiar la vida, un proyecto de vida y un plan de futuro a millones de personas", ha afirmado Lanero, que ha incidido en que aprobar la reducción de jornada es una cuestión de justicia laboral y social.

Por ello, ha reiterado que "a aquellos que dan la espalda a millones de trabajadores, habrá que ir a las próximas elecciones cuando sean", reclamando que la ciudadanía castigue en las urnas a quienes frenen una propuesta que, a su juicio, se traduce en una mejora directa para la conciliación y el bienestar de los trabajadores.