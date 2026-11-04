UGT pide reducir la jornada laboral y subir salarios para combatir el desempleo

Archivo - Sede de UGT Asturias. Edificio de UGT Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha asegurado este miércoles que el aumento del paro a pesar del incremento en la afiliación en Asturias pone de manifiesto "la necesidad" de reducir la jornada laboral y subir los salarios en un mercado laboral que "vuelve a mostrar en octubre las debilidades de un modelo de empleo condicionado por la estacionalidad y la temporalidad".

En una nota de prensa, UGT Asturias se ha hecho eco de los datos del paro, que reflejan un aumento en 1.250 personas, hasta alcanzar las 51.430. "Esta evolución refuerza la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo más equilibrado, con mayor peso industrial, capaz de generar empleo de calidad, vertebrar el territorio y combatir la despoblación", han indicado.

A juicio del sindicato, la contratación también refleja la "persistencia de la inestabilidad", ya que de los 24.464 contratos registrados en octubre, más del 70% fueron temporales, evidenciando que la rotación laboral "sigue dificultando la construcción de proyectos de vida estables".

"Asturias necesita inversiones que diversifiquen su economía y generen oportunidades de empleo estable, especialmente para la juventud y las mujeres", han resumido.