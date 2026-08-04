UGT ve "una de cal y otra de arena" en los datos del paro de julio en Asturias

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OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT se ha referido este martes a los datos del paro de julio y ha dicho que el mercado laboral asturiano cerró el mes "con una de cal y otra de arena". Por un lado, indican qu la afiliación a la Seguridad Social mantiene una tendencia positiva al sumar 3.898 cotizantes respecto al mes anterior, alcanzando así las 406.602 personas afiliadas.

Sin embargo, apuntan que ese buen dato queda parcialmente eclipsado por la persistencia de la temporalidad, la falta de estabilidad en el empleo generado y un pequeño repunte del desempleo.

El paro en la región aumentó en 132 personas, situando el total en 48.304 y rompiendo la dinámica de descensos de los últimos meses. Este incremento obedece al sector servicios y sobre todo al colectivo sin empleo anterior, explican desde UGT.

Pese a ello, el balance interanual sigue siendo favorable: el paro se reduce en 125 personas en los últimos doce meses, con bajadas en todos los sectores salvo en el colectivo sin empleo anterior. En contratación, se observa una leve mejoría en volumen, pero UGT observa "un claro déficit de calidad".

"Es imprescindible reforzar la inspección y garantizar que en las nuevas contrataciones la estabilidad sea la norma y no la excepción. Además, reclamamos políticas activas más eficaces para impulsar la contratación de jóvenes y facilitar su acceso real al mercado laboral. Asturias necesita empleo de calidad, oportunidades para la juventud y un modelo productivo que apueste por sectores estratégicos", subraya el secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, Javier Campa.