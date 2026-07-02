UGT ve "positivo" el descenso del paro pero alerta de su dependencia del turismo y la temporalidad

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha valorado como "positivo" el descenso del paro en 1.148 personas durante junio, hasta situarse en 48.172 desempleados, aunque ha advertido de que el avance está impulsado "fundamentalmente por la estacionalidad y el tirón del sector turístico", lo que limita la consolidación de un mercado laboral estable y de calidad.

El sindicato ha subrayado que, pese al incremento de la afiliación a la Seguridad Social hasta las 402.364 personas, con 2.943 cotizantes más, persisten problemas estructurales como la temporalidad. En junio se registraron 26.815 contratos, un 13,58% más interanual, pero solo 7.521 fueron indefinidos frente a 19.294 temporales.

Por sectores, el desempleo descendió respecto a mayo en agricultura (-31 personas, -3,87%), industria (-104, -3,10%), construcción (-16, -0,49%) y servicios (-1.155, -3,16%), mientras que aumentó en el colectivo sin empleo anterior en 158 personas (+2,95%), lo que, según UGT, evidencia las dificultades de inserción laboral.

En términos interanuales, la construcción lidera la caída relativa del paro (-7,44%), mientras que los servicios concentran el mayor descenso absoluto, con 1.144 desempleados menos.

UGT ha alertado además de la persistencia de la brecha de género, con 28.250 mujeres en paro frente a 19.922 hombres, lo que mantiene el desempleo femenino en el 58% del total. Por edades, el paro juvenil bajó en 38 personas (-1,09%) en el mes, aunque aumenta un 2,93% en tasa interanual, frente al descenso del 3,56% entre los mayores de 25 años.

Ante este escenario, el sindicato ha reclamado "un cambio de rumbo urgente" para reforzar la industria, mejorar los salarios y penalizar la temporalidad injustificada, con el objetivo de avanzar hacia un empleo "estable, seguro y con plenos derechos".