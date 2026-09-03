Últimas entradas para el concierto de Dani Fernández del 12 de septiembre en el Pabellón de La Magdalena

Archivo - El cantante Dani Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante Dani Fernández actuará el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena de Avilés, dentro de su gira 'La Insurrección Tour', con la que presenta su último disco, 'La jauría'.

Las entradas de la planta 1 del pabellón ya se han agotado, mientras que todavía queda disponibilidad para la pista, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés. Las localidades están a la venta a través de Enterticket.

El concierto en Avilés estaba inicialmente previsto para el 9 de mayo, pero ha tenido que ser reprogramado después de que el artista sufriese un accidente durante un concierto el pasado mes de abril, que le provocó una lesión en el hombro y le obligó a interrumpir su gira.

'La Insurrección Tour', producida por Mapache Music y The Music Republic y con Los40 como emisora oficial, está vinculada a la presentación del disco 'La jauría'. El repertorio previsto para la actuación en Avilés incluye temas como 'Clima tropical', 'Me sabe fatal', 'Criminal', 'Dile a los demás', 'Sin vergüenza', 'Oaxaca', 'Joderme la vida', 'Plan fatal', 'Disparos', 'La trama principal', 'Solo tienes que avisar', '¿Y si lo hacemos?', 'Bailemos' y 'Me has invitado a bailar', entre otras canciones.

El concierto se suma a la programación de grandes directos celebrados este año en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, donde han actuado artistas como Amaral, El Último de la Fila y Aitana, con las entradas agotadas en estos casos.