Unanimidad para dotar de zonas verdes al barrio de Ventanielles

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, por unanimidad, una iniciativa del PP para dotar de zonas verdes al barrio de Ventanielles, en concreto en la zona este, que afecta al Rayo-Mercadín y la zona baja de La Tenderina.

Con los vecinos como público en el pleno --que finalmente fueron desalojados por interrumpir la sesión para solicitar intervenir en el debate--, los representantes municipales se han comprometido a apoyar la construcción de esta zona verde, en un ámbito de la ciudad afectada por altos índices de contaminación ambiental.

La iniciativa recoge el compromiso de definir y negociar la franja en la que se ejecutará el parque con los actuales propietarios informando periódicamente a la Comisión de Urbanismo y al Consejo de Distrito.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, ha trasladado a los vecinos el compromiso "firme, expreso e inequívoco" del Ejecutivo local con este proyecto y la mejora del barrio, y ha defendido que su iniciativa pretende "tratar de orillar cualquier pretensión de mensaje populista o demagógico que pretenda confundir o engañar a los vecinos".

Así, ha indicado que este proceso "ni será fácil ni será rápido", ya que se trata de una "enorme superficie de terreno" que integra "al menos" a tres unidades de gestión distintas, cada una "con sus particularidades. El edil se marca este mandato como plazo para poder realizar las actuaciones previstas.

Al término del debate entre los grupos, uno de los vecinos interrumpió el pleno para solicitar el uso de la palabra, solicitud que el alcalde autorizó pero al finalizar el pleno. El vecino no accedió a ello e intervino desde el público para indicar que en el barrio están "malviviendo" desde hace 20 años. "Se tienen que ocupar ya", ha reclamado, asegurando que no se creerán nada hasta que no lo vean "firmado". Los vecinos terminaron expulsados del pleno por la Policía Local.