Unicaja en FIDMA Gijón: Vive el eclipse solar con los sentidos

Presentación del pabellón de Unicaja de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja invitará a los visitantes a su pabellón de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', a disfrutar el eclipse solar con todos los sentidos.

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera Salazar, ha destacado que se quiso ir más allá de una exposición normal, sino que, con motivo del eclipse solar del próximo día 12 que será visible desde, entre otras zonas, Asturias, se ha buscado hacer algo más inmersivo, dando protagonismo a los sentidos que se activan cuando se queda todo a oscuras. De ahí que la exposición sea 'El eclipse de los sentidos'.

Para ello, haciendo un juego de palabras, cambiando astronomía por gastronomía, se configura esta exposición, que mezcla lo que es la innovación, el descubrir cosas y el sorprender.

Ha resaltado, asimismo, que Unicaja, en Asturias, va más allá de estar aquí de estos 15 días, si no tienen entre sus fines el acompañar a las familias, a los autónomos, a las empresas y a las instituciones en su día a día para hacer que Asturias "siga creciendo".

También ha destacado el trabajo realizado por la directora institucional de la entidad, María Ramos, por haberlo hecho un trabajo "excepcional" en este pabellón. En el mismo, entre otras cosas, se va a poner a prueba los sentidos de los visitantes, como pueda ser el averiguar, a ciegas, unos olores. También hay, en pantalla grande, una cuenta atrás del tiempo que falta hasta el eclipse.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, ha resaltado este jueves que Unicaja vuelva a apostar por convertir su pabellón de la Feria "en lo que seguro que va a ser un éxito expositivo".

Entre otras cosas, ha destacado que el vídeo que se exhibe "es realmente llamativo y, además, te engancha, porque estás viendo no solo el eclipse caminando, sino estás viendo los platos".

En paralelo, ha puesto en valor el arraigo de Unicaja con Asturias y con la Fidma, a lo que ha recordado la Caja de Ahorros de Asturias que irá cambiando hasta fusionarse con la citada entidad. Para él, "es absolutamente imprescindible para entender la historia de la Feria y del recinto".

Ha aprovechado para reivindicar que, cada año, la Feria es distinta a través de las distintas exposiciones que se exhiben que, a su juicio, son "absolutamente extraordinarias, distintas y enriquecedoras". Algo a lo que, según Baragaño, contribuye también Unicaja.