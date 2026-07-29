Unicaja impulsa el emprendimiento femenino en Carreño junto con la asociación NosotrAs

La directora de zona Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana Fonseca, y la presidenta de la asociación NosotrAs, María Josefa Vega. - UNICAJA

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la asociación NosotrAs, Mujeres Rurales y Emprendedoras de Carreño (Asturias), han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar a las cerca de 100 integrantes de esta organización el acceso a soluciones financieras en condiciones preferentes, con el objetivo de respaldar su actividad y contribuir al desarrollo de sus iniciativas empresariales y profesionales.

El convenio, suscrito por la directora de zona Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana Fonseca, y la presidenta de la asociación NosotrAs, María Josefa Vega, contempla el acceso a una oferta específica de productos y servicios financieros y no financieros diseñada para atender las necesidades de las emprendedoras y profesionales vinculadas a la entidad.

Según ha informado Unicaja en nota de prensa, a través de este acuerdo las asociadas podrán disponer de soluciones orientadas a facilitar la gestión cotidiana de sus negocios, mejorar el acceso a recursos financieros y acompañar el crecimiento de sus proyectos. Esta oferta estará disponible tanto a través de la red de oficinas de Unicaja como de sus canales digitales.

La directora de zona Asturias Oeste y Sur de Unicaja ha destacado que este convenio permite reforzar el apoyo de la entidad a iniciativas que contribuyen a generar actividad económica y oportunidades en el territorio. "Las mujeres emprendedoras desempeñan un papel relevante en la actividad económica y social de nuestros municipios. Con este acuerdo queremos ofrecer herramientas y soluciones que faciliten el desarrollo de sus proyectos y contribuyan a crear nuevas oportunidades en el entorno rural", ha señalado Ana Fonseca.

Por su parte, la presidenta de la asociación NosotrAs ha indicado que "este acuerdo supone una oportunidad para nuestras asociadas, ya que les permitirá acceder a herramientas y servicios que pueden facilitar la puesta en marcha, consolidación y crecimiento de sus proyectos". "Desde NosotrAs seguimos trabajando para generar oportunidades, impulsar el emprendimiento femenino y fortalecer el tejido económico y social de nuestro municipio, y contar con el apoyo de una entidad como Unicaja es un paso importante para seguir avanzando", ha dicho.