La Unidad Canina de Rescate del Principado visita el cuartel de Buenavista en Oviedo

Visita de este lunes en el cuartel de Buenavista. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias ha visitado este lunes las instalaciones policiales del cuartel de Buenavista, en Oviedo, donde fue recibida por el jefe regional de Operaciones, comisario Manolo Díaz-Faes Espiago, y el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, comisario Miguel Ángel Díaz Suárez, acompañados de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional.

Durante la visita, los miembros de la unidad autonómica pudieron conocer los caniles y las dependencias vinculadas al servicio canino de la Policía Nacional, así como el método de trabajo de los guías con sus perros, incluyendo los procesos de adiestramiento, cuidado diario, especialización operativa y coordinación en los distintos servicios policiales.

El encuentro permitió el intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas unidades, reforzando la cooperación institucional y destacando la importancia del trabajo conjunto de los guías y sus perros en labores de seguridad, búsqueda y rescate. La visita forma parte de las acciones de colaboración y formación entre cuerpos y unidades especializadas con el objetivo de mejorar la eficacia y profesionalización de los servicios prestados a la ciudadanía.