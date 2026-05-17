La Universidad Alfonso X el Sabio se presenta ante el tejido empresarial asturiano en la Cámara de Comercio

Archivo - La decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud y directora del área One Health, Aida Suárez y ell consejero delegado del Grupo Educativo UAX, Domingo Mirón en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio celebrará el próximo martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, en sus instalaciones de Oviedo, un encuentro con el CEO del Grupo Educativo UAX y de la Universidad Alfonso X el Sabio, Domingo Mirón, quien presentará el proyecto de la Universidad Alfonso X el Sabio en Asturias.

El acto contará con la bienvenida del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, y servirá para dar a conocer al ecosistema empresarial asturiano la oferta formativa de la UAX, favoreciendo así la conexión entre el ámbito académico y el tejido productivo de la región; ante el próximo inicio del curso de los grados de Medicina y Enfermería en Oviedo.

Desde la institución cameral se valora positivamente la llegada de universidades privadas a Asturias, como un factor de dinamización económica y de contribución educativa para el territorio.

En este sentido, el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, destaca que "la implantación de la UAX en Oviedo puede contribuir a reactivar el barrio de El Cristo, atraer talento joven y consolidar actividad sanitaria y académica en la ciudad".

La jornada busca reunir a representantes del ámbito empresarial, institucional y educativo interesados en conocer el impacto y las oportunidades derivadas de la implantación de la Universidad Alfonso X el Sabio en Asturias.