La Universidad Nebrija recibe el visto bueno para implantar el grado en Enfermería en Avilés

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OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Nebrija ha recibido el informe favorable de la 'Fundación para el Conocimiento madri+d' para impartir el grado en Enfermería en su nuevo campus de Avilés. Este visto bueno es un requisito preceptivo para que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias autorice el inicio de la actividad del centro.

La institución académica mantiene su previsión de arrancar el proyecto universitario en la ciudad asturiana el próximo mes de septiembre, según ha informado en nota de prensa este sábado.

En este sentido, el director general de Institutos Nebrija, Juan Padilla, ha manifestado su convencimiento de poder facilitar "todos los requisitos necesarios" a la Administración regional para obtener la autorización definitiva.

Por otro lado, las obras de adecuación del edificio de Álvarez Acebal, que acogerá los laboratorios de práctica clínica, continúan cumpliendo el calendario previsto y su conclusión está programada para el mes de junio.