Universidad de Oviedo e Incibe analizan el marco legal y el cumplimiento normativo en ciberseguridad en startups

Jornadas Universidad de Oviedo e Incibe. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Universidad de Oviedo, celebrarán una jornada formativa centrada en el marco legal y el cumplimiento normativo en ciberseguridad dirigido a emprendedores y startups tecnológicas.

Según informa la Universidad, la iniciativa forma parte del programa INCIBE Emprende, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyo objetivo es fortalecer el emprendimiento en ciberseguridad y acompañar a los nuevos proyectos empresariales en todas las fases de su desarrollo.

La jornada Marco Legal y Cumplimiento en Ciberseguridad para Emprendedores ofrecerá una visión clara, comprensible y orientada a la práctica sobre las principales obligaciones legales que afectan a las startups. Durante la sesión se abordarán cuestiones esenciales relacionadas con la protección de datos, la gestión segura de información sensible, los pasos a seguir ante incidentes de seguridad y los errores más habituales que cometen los proyectos digitales al inicio de su actividad.

El objetivo es proporcionar a los asistentes una base operativa que puedan aplicar de inmediato en su día a día, independientemente de su formación previa.

La actividad se celebrará el jueves, 18 de diciembre, de 10:00 a 11:30 horas, en la Sala de Juntas de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y será de acceso gratuito mediante inscripción previa a través del formulario disponible aquí.