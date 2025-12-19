La Universidad de Oviedo y la de Ludong (China) acuerdan un intercambio de estudiantes, profesorado y personal

Presentación convenio de intercambio entre la Universidad de Oviedo y la de Ludong (China), en el Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha anunciado este viernes la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la de Ludong, en la ciudad china de Yantai, para el desarrollo de un programa de intercambio de estudiantes, profesores y personal a partir del próximo curso.

González-Palacios ha destacado que es un acuerdo "estratégico", porque abre nuevos caminos de colaboración con una de las principales regionales de China, la de Shandong, a la que pertenece la ciudad de Yantai, que cuenta con el doble de habitantes que Madrid.

Asimismo, el edil ha recordado que este programa es fruto del acuerdo de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Gijón con la ciudad de Yantai en diciembre de 2023.

Junto a él ha hablado la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Oviedo, Ana Suárez, quien ha explicado que este convenio va a aportar mucha riqueza a la institución y a la región.

En detalle, el convenio permitirá intercambios académicos de profesorado, estudiantado y de personal de administración y servicios, lo que a su vez puede contribuir a promover que estos intercambios sirvan de germen para investigaciones conjuntas.

En el caso del alumnado, podrán optar a participar en el intercambio hasta diez estudiantes, una cifra mayor que otros convenios. También ha apuntado que podrán ser de cualquier titulación donde haya estudios compatibles entre las dos universidades.

Sobre esto último, ha indicado que en Ludong tienen titulaciones en todas las ramas de conocimientos, por lo que cree que no habrá problema para hacer los intercambios.

Otra de las ventajas del convenio es que los estudiantes van a pagar la matrícula en la Universidad de origen y, por otro lado, se van a reconocer los estudios cursados en el otro país. Para ello, se va a hacer una equivalencia tanto de las calificaciones como de las horas de trabajo.

También habrá unas personas responsables del convenio, como son, en el caso de la Universidad de Ludong, la jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales, mientras que la Universidad de Oviedo ha escogido para esta función un perfil académico, como es la profesora Yolanda Patiño, que es del Departamento de Ingeniería Química y de Tecnologías del Medio Ambiente.

Al tiempo, ha agradecido el apoyo del director de la Escuela Politécnica de Ingeniería, del campus universitario gijonés, que cuenta con mucha vocación internacional y que lleva, según ella, recibiendo delegaciones chinas con interés por la EPI.

Suárez ha remarcado, por otra parte, que los alumnos pueden hacer movilidad en cualquier curso, pero habitualmente suelen hacerlo en tercero o cuarto. Eso sí, el convenio fija que no puede haber más de dos alumnos de Ludong en una misma asignatura, para favorecer la integración el alumno.

En cuanto a los costes, ha explicado que la Universidad de Oviedo cuenta con una bolsa de dinero, dentro de Movilidades de Convenio, a la que pueden concurrir los estudiantes para ayuda de los gastos de transporte y alojamiento.

La vicerrectora, asimismo, ha señalado que en el convenio se establece una colaboración por cuatro años, con posibilidad de prórroga de otros cuatro años.

Por otro lado, ha destacado el apoyo importante del Ayuntamiento gijonés para hacer posible este convenio de colaboración. Unido a ello, ha incidido en que el de Gijón es el único Ayuntamiento de Asturias que apoya el programa de Erasmus Plus.

Suárez ha remarcado, en este sentido, que la colaboración del Ayuntamiento gijonés a la Universidad de Oviedo es "muy positiva y en ámbitos planos".