Universidad y Principado crean una cátedra para analizar y afrontar el reto demográfico en la región

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Se han hecho en Asturias muchos estudios demográficos pero quedan otros mucho por hacer, entre ellos analizar las causas que desencadenan las tendencias y fenómenos demográficos. Así lo ha indicado este jueves el profesor del Departamento de Sociología, Óscar Rodríguez Buznego, que será quien dirija la nueva cátedra Universitaria de Demografía creada por la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado.

Buznego en la rueda de prensa de presentación de la cátedra ha explicado que tenemos sobre todo datos estadísticos que a simple vista nos indican si la población crece o no en un municipio o en otro, pero nos falta el análisis por un lado de las causas que originan esas tendencias, esos fenómenos, y por otro lado, y sobre todo, quizá lo más importante, las implicaciones, pensando en el futuro, que esas tendencias y esos fenómenos tienen.

Y eso es precisamente lo que se tratará de analizar con esta nueva cátedra, la número doce ya de la universidad en colaboración con el Gobierno del Principado. Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, como el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, han destacado la importancia de la misma.

El director de la cátedra ha insistido en el cometido de la misma. "Nosotros queremos analizar las implicaciones que la evolución demográfica de Asturias tiene a todos los efectos. Podríamos hablar de las consecuencias del envejecimiento en el mercado laboral, o en el mercado de la vivienda o en el sistema educativo. El factor demográfico durante algún tiempo ha permanecido discretamente en un segundo plano pero hoy en el mundo, a todos los efectos, el factor demográfico es uno de los primeros que se toman en consideración", insistió.

Por eso ha incidido en que "la creación de esta cátedra le parece una feliz idea" y ha manifestado que la misma ya está activa y ya se han llevado a cabo reuniones y están en marcha algunas de las actividades que se han propuesto para este primer periodo.

Gimena Llamedo por su parte ha manifestado que el reto demográfico constituye una de las políticas que desde el gobierno de Asturias consideran "políticas de Estado" y es una cuestión en la que "están implicados plenamente". Por ello ha agradecido a la Universidad de Oviedo que haya aceptado esta propuesta.

Ha indicado Llamedo que, si bien durante muchos años Asturias ha ido perdiendo población, actualmente, en los últimos años ha ocurrido lo contrario y se ha ganado población y no sólamente en los concejos centrales.

"Asturias está en un buen momento, somos un paraíso de oportunidades y por eso es tan importante que unamos esfuerzos, que hagamos un análisis riguroso e identifiquemos cuáles son todas las fortalezas para afrontar este reto y por supuesto también el conocimiento de todas las debilidades para actuar sobre ello", dijo Llamedo.

Por su parte Ignacio Villaverde ha señalado, tras la firma del acuerdo, que esta Cátedra se configura como un "instrumento de referencia en investigación, formación, transferencia y divulgación en materia sociodemográfica, con vocación de servicio público y orientación al interés general".

El rector ha señalado además que iniciativas como esta son "absolutamente necesarias", en el contexto de invierno demográfico que afecta a todas las comunidades autónomas españolas, pero muy especialmente a la asturiana.