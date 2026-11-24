Archivo - El coordinador general de URA, Borja Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha criticado este martes la situación de "bloqueo" que sufren "numerosas líneas de ayudas" de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, con convocatorias cerradas "desde hace meses sin resolver" y expedientes de la Política Agrícola Común (PAC) paralizados por problemas administrativos.

A través de una nota de prensa, el sindicato agrario ha advertido de que esta situación genera incertidumbre y perjudica directamente a las explotaciones ganaderas, que precisan estos fondos para acometer inversiones, incorporar nuevos profesionales, mejorar sus cabañas y afrontar los costes de sanidad animal.

Entre las líneas pendientes de resolución, URA ha enumerado los planes de mejora (cuya convocatoria cerró el 18 de marzo con plazo previsto de resolución en septiembre), las ayudas a la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores (cerradas el 13 de julio), las de recría (23 de abril) y las destinadas a sufragar vacunas frente a enfermedades animales de declaración obligatoria, cuyo plazo finalizó el 25 de junio.

URA también ha recordado que las ayudas a la reposición de animales tras vacíos sanitarios, anunciadas por el Gobierno asturiano en febrero de 2025 y con bases reguladoras publicadas en diciembre de ese año, siguen pendientes de una convocatoria "efectiva".

El sindicato ha reprochado también el bloqueo de solicitudes de la PAC por la exigencia de aportar el DNI o NIF de los propietarios de parcelas de más de una hectárea en arrendamiento o aparcería. Según ha explicado URA, pese a que la Consejería anunció en marzo de 2026 que permitiría sustituir este documento por una declaración responsable ante la existencia de herencias sin repartir o titularidades antiguas en Asturias, los expedientes continúan paralizados por este mismo motivo.

En materia de fauna salvaje, Unión Rural Asturiana ha reclamado explicaciones sobre el compromiso adquirido en la Mesa del Lobo por el director general del ramo para autorizar batidas concretas en zonas de montaña donde los aguardos de la guardería no resultan efectivos.