Valcárcel cree que, más que Vox, el peligro número uno para las libertades es "que la gente esté en paro y enfadada"

La filósofa aboga por repensar la categoría de género y desmontar "que la Naturaleza solo te ha hecho para una cosa"

La catedrática Amelia Valcárcel ha considerado este miércoles en Gijón que más que ideologías como las de Vox, y si bien hacer retroceder las libertades puede depender de la voluntad, lo que más las hace retroceder es que no funcione el sistema económico "y la gente esté en paro y enfadada".

"Eso es el peligro número uno para las libertades y para la Democracia, que es la que les asegura", ha defendido la doctora en Filosofía, en declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar la XVI Escuela Feminista 'Rosario Acuña' en la antigua Escuela de Comercio.

A su juicio, Vox representa un tipo de mentalidad, que es la gente que les vota, de rechazo al presente. Según ella, algo les incomoda en el presente en un mundo global, como pueda ser flujos migratorios que a veces no puedes con ellos y que algunas personas no quieren de ninguna manera, o también la desobediencia femenina. "La idea del mundo bien ordenado que tú tenías, pues ya no existe", ha señalado con referencia a esta mentalidad.

Unido a ello, ha indicado que hay gente que vota a Vox porque no se da cuenta de que con la política, jugar con el voto es una tontería, porque al final tu vida va depender de quién gobierna, y creen que el voto es una forma más de expresarse.

Se expresa así, en este caso, una serie de gente que lo que quiere es "caza, toros, jamón, mujeres obedientes y que no haya negros por las calles", ha indicado, antes de apuntar que ese mundo no existe, solo en su imaginación.

"No votas con las tripas, votas con la cabeza", ha señalado respecto al resto de personas que tratan de acomodarse al mundo real. Es por ello, que ha reiterado que esas personas no cree que vayan a ser capaces de retroceder los derechos, "solo es una opinión que necesita más reposo que el que tiene", ha apostillado.

De hecho, si bien ha remarcado que hay alguna excepción, como el que representante de Vox en Andalucía que opinó sobre La manada, otros, cuando tienen que hacer un pacto, son más parecidos a los del PP o Ciudadanos, a su parecer.

REPENSAR LA CATEGORÍA DE GÉNERO

Respecto a la edición de la Escuela Feminista de este año, titulada 'Política Feminista, Libertades e Identidades', ha sostenido que por la continuidad y nivel es probablemente en este momento la referencia de este tipo de escuelas en España "y nunca tememos a ningún tema", ha defendido

Ha considerado, asimismo, que el feminismo debe repensar la categoría de género. Ha apuntado, a este respecto, que si bien el sexo biológico es con el que naces, el género es como una norma que aprendes, con un rango de varianza pequeño.

A su juicio, hay que desmontar ese discurso. Para Valcárcel, estamos en un mundo en el que la libertad es lo más importante pero también lo más difícil. Es más, ha remarcado que el género es puna arte libertad individual de las personas, y el feminismo debe analizar la situación y desmontar que la Naturaleza solo te ha hecho para una cosa.