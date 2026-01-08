Valdesoto celebra su tradicional Domingo de Sidros y Comedies y alcanza su 22ª edición

Presentación del Domingu de Sidros y Comedies de Valdesoto. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parroquia sierense de Valdesoto celebrará este fin de semana su tradicional 'Domingo de Sidros y Comedies', que alcanza este año su edición número 22. En esta ocasión habrá tres 'Comedies' y el espectáculo comenzará a las 12.30 horas.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha presentado el programa festivo de Sidros y Comedies acompañado por el concejal de Saneamiento y Abastecimiento de Agua, Pergentino Martínez, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti.

El domingo se representarán las 'Comedies' de los escolinos de Faes '¡Por fin! La comedia ye real'; la de la Mocedá 'Exemplares hai munchos' y la de los adultos 'Faciendo lo que mos da la real... comedia'. La existencia de los tres grupos permite el relevo generacional necesario para la supervivencia de la tradición.

En el transcurso de la jornada, para amenizar los cambios de Comedia actuará la 'Bandina L'Embolau', y antes de la representación de los Escolinos tendrá lugar un recuerdo especial para la gente de la parroquia de Valdesoto y Sidros y comediantes fallecidos en el último año.

El regidor local ha explicado que en esta fiesta se hace un repaso a la actualidad. Hoy en día, ha dicho, "daría para muchas comedias dada la intensidad de la actualidad que tenemos, más internacional que local". "Habrá que armarse de humor para tomárselo con una sonrisa", ha dicho.

El 'Domingo de Sidros y Comedies', ha agregado el regidor, es uno de los motivos por el que Valdesoto ha sido distinguido como Premio Ejemplar este año. el alcalde ha expresado su deseo de acudir a los Sidros y Comedies y ha esperado que los organizadores tengan "algún recuerdo cariñoso para el alcalde", ya que en los orígenes de estas comedias "tienen el cura al alcalde y a gore civil como referentes".

